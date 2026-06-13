Ερωτήματα Χαρίτση για την επένδυση στη Δυτική Παραλία

“Πολλαπλά τα ερωτήματα για την επένδυση στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας. Στρατηγική επένδυση στον τουρισμό με χωροταξικά προνόμια και fast track αδειοδότηση ή real estate; Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης σε ερώτησή του προς επτά συναρμόδιους υπουργούς.

Ο Αλ. Χαρίτσης πηγαίνει στη Βουλή “τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για υπαγωγή της επένδυσης κατασκευής ξενοδοχείου και 248 κατοικιών στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας, στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων και την προώθηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΣΧΑΣΕ)”.

Ειδικότερα, επισημαίνει ότι “πίσω από τον τίτλο μιας δήθεν «στρατηγικής επένδυσης» φαίνεται να κρύβεται ένα σχέδιο εκτεταμένης οικοπεδοποίησης μιας από τις πλέον προνομιακές παράκτιες περιοχές της Μεσσηνίας, με 248 κατοικίες και μόλις 140 ξενοδοχειακά δωμάτια, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα για το αν πρόκειται τελικά για τουριστική ανάπτυξη ή για μια μεγάλη επένδυση real estate που αξιοποιεί τα προνόμια του fast track”.

Ο Αλ. Χαρίτσης σημειώνει ότι “η κυβέρνηση εμφανίζεται πρόθυμη να παραχωρήσει ειδικούς όρους δόμησης, ταχεία αδειοδότηση και ενδεχομένως προνομιακή πρόσβαση στον αιγιαλό και την παραλία, πριν καν ολοκληρωθούν οι κρίσιμες διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού για την περιοχή και χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία”.

Τονίζει, επίσης, ότι “η μετασεισμική ανασυγκρότηση της πόλης της Καλαμάτας έγινε στη βάση ενός πολεοδομικού προτύπου που έδινε βάρος στην προσβασιμότητα στο παραλιακό μέτωπο, στους ελεύθερους δημόσιους χώρους και στον περιορισμό της έντασης δόμησης, κατευθύνσεις που από τα μέχρι τώρα δημοσιευμένα σχέδια φαίνεται ότι καταστρατηγούνται” αλλά θέτει και ερώτημα για “το αν η συγκεκριμένη διαδικασία επένδυσης προκαταλαμβάνει το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Καλαμάτας που βρίσκεται σε αρχική φάση εκπόνησης”.

Ακόμα, παρατηρεί ότι “η συγκεκριμένη επένδυση χωροθετείται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, σε άμεση επαφή με τον αστικό ιστό της Καλαμάτας, ενώ εγείρονται σοβαρά ζητήματα για την προστασία του παραλιακού μετώπου, καθώς και της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στην

παραλία. Παράλληλα εγείρονται ερωτήματα για τα κριτήρια, με τα οποία μπορεί να χαρακτηριστεί «στρατηγική» μια επένδυση που δημιουργεί μόλις 75 ετήσιες μονάδες εργασίας, ενώ ταυτόχρονα προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας οικιστικής ενότητας σε αδόμητη παράκτια ζώνη”.

Παράλληλα, τονίζονται οι κίνδυνοι αναφορικά με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής λόγω της οποίας η παραθαλάσσια ειδικά ανάπτυξη απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Τέλος, ο Αλ. Χαρίτσης αναφέρει ότι “στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται και για ειδική κρατική μεταχείριση σε επενδύσεις που συνδέονται με ισραηλινά κεφάλαια, ενώ η γενοκτονία που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου στη Γάζα και η πλήρης παραβίαση του διεθνούς δικαίου θα έπρεπε ήδη, όπως έχει συμβεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να έχει οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων και τη διακοπή της συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού κράτους και του κράτους του Ισραήλ”.