eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 09:10

Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα | Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Γράφτηκε από την

Σήμερα Τρίτη 31 Μαρτίου θα γίνει η κηδεία της Μαρινέλλας, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, η σορός της θα βρίσκεται για λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00, ενώ αντί στεφάνων παρακαλείται να γίνουν δωρεές στη "Φλόγα", Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

 

Η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη "Φλόγα", Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις