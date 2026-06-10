«Ορφέας και Ευρυδίκη» στην Αρχαία Μεσσήνη: Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Ιούλιο στη Μεσσηνία

Τη μουσική διεύθυνση της παραγωγής έχει ο διεθνώς αναγνωρισμένος αρχιμουσικός Γιώργος Πέτρου, ενώ επί σκηνής θα βρεθούν η διάσημη μεσόφωνος Teresa Iervolino στον ρόλο του Ορφέα, η σοπράνο Μαρία Κοσοβίτσα ως Ευρυδίκη και η σοπράνο Μαριλένα Στριφτόμπολα στον ρόλο του Έρωτα.
Συμμετέχουν η Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και η Χορωδία Δωματίου Αθηνών, την προετοιμασία της οποίας έχει αναλάβει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος.
Η σκηνοθεσία είναι της Έλενας Μαυρίδου, τα σκηνικά υπογράφει η Δήμητρα Λιάκουρα, τα κοστούμια η Ιωάννα Τσάμη, οι φωτισμοί είναι του Σάκη Μπιρμπίλη και η κινησιολογία της Ζωής Χατζηαντωνίου.
Η παράσταση θα παρουσιαστεί με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους στο εμβληματικό αρχαίο θέατρο, συνεχίζοντας τη συνεργασία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με την Αρχαία Μεσσήνη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει φιλοξενήσει σημαντικές παραγωγές υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου.
Ο «Ορφέας και Ευρυδίκη», που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1762, θεωρείται έργο-σταθμός στην ιστορία της όπερας και αφηγείται τον διαχρονικό μύθο του Ορφέα, ο οποίος κατεβαίνει στον Άδη για να επαναφέρει στη ζωή την αγαπημένη του Ευρυδίκη.
«Ορφέας και Ευρυδίκη» στην Αρχαία Μεσσήνη: Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Ιούλιο στη ΜεσσηνίαΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δίνει ραντεβού με το κοινό της Μεσσηνίας στο Αρχαίο Θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης, παρουσιάζοντας το Σάββατο 11 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, την όπερα «Ορφέας και Ευρυδίκη» των Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ και Εκτόρ Μπερλιόζ, ένα από τα σημαντικότερα έργα του λυρικού θεάτρου.
Τη μουσική διεύθυνση της παραγωγής έχει ο διεθνώς αναγνωρισμένος αρχιμουσικός Γιώργος Πέτρου, ενώ επί σκηνής θα βρεθούν η διάσημη μεσόφωνος Teresa Iervolino στον ρόλο του Ορφέα, η σοπράνο Μαρία Κοσοβίτσα ως Ευρυδίκη και η σοπράνο Μαριλένα Στριφτόμπολα στον ρόλο του Έρωτα.