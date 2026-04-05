Συλλήψεις σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο για κροτίδες – Εντατικοί έλεγχοι εν όψει Πάσχα

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης βεγγαλικών και φωτοβολίδων εν όψει των εορτών του Πάσχα.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας ενήλικος και ένας ανήλικος ημεδαπός για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος κηδεμόνα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στο Ρέθυμνο, αστυνομικοί εντόπισαν 52χρονο οδηγό Ι.Χ. κατά τη διάρκεια ελέγχου, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 18 κροτίδες. Την ίδια ημέρα στο Ηράκλειο, ανήλικος βρέθηκε να κατέχει δύο κροτίδες, με αποτέλεσμα να συλληφθεί τόσο ο ίδιος όσο και ο 50χρονος κηδεμόνας του.

Οι έλεγχοι εντάσσονται σε ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία των πολιτών κατά την πασχαλινή περίοδο.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η χρήση κροτίδων, βεγγαλικών και αυτοσχέδιων πυροτεχνημάτων ενέχει σοβαρούς κινδύνους, καλώντας ιδιαίτερα τους γονείς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αποτρέπουν τα ανήλικα άτομα από τέτοιες πρακτικές.

Πηγή: ertnews.gr