Η SKY express μεταφέρει και φέτος το Άγιο Φως σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Με προγραμματισμένες πτήσεις η SKY express θα μεταφέρει και φέτος το 'Αγιο Φως από την Αθήνα σε επτά προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, συνδέοντας τα τέσσερα άκρα της χώρας.

To 'Αγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με κυβερνητική πτήση από τα Ιεροσόλυμα και, στη συνέχεια, να μεταφερθεί σε Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Χανιά, Μυτιλήνη, Ρόδο, Σαντορίνη με πτήσεις της SKY express.

Το πρόγραμμα των πτήσεων της SKY express για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΩΡΑ

GQ294 ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 20:30 - 21:45

GQ216 ΑΘΗΝΑ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20:55 - 21:45

GQ274 ΑΘΗΝΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ 20:30 - 21:35

GQ256 ΑΘΗΝΑ-ΧΑΝΙΑ 21:10 - 22:05

GQ304 ΑΘΗΝΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20:15 - 21:20

GQ284 ΑΘΗΝΑ-ΡΟΔΟΣ 20:35 - 21:35

GQ356 ΑΘΗΝΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 20:20 - 21:15

Σημειώνεται πως από το 2017, η SKY express συμβάλλει με συνέπεια στη μεταφορά του Αγίου Φωτός από την Αθήνα προς την υπόλοιπη Ελλάδα, στηρίζοντας τη συνέχεια μιας σημαντικής θρησκευτικής παράδοσης. Με την υποστήριξη του άρτια καταρτισμένου προσωπικού της και του σύγχρονου στόλου της, συμβάλλει στο έργο της Πολιτείας για την έγκαιρη μεταφορά του το βράδυ της Ανάστασης.

Παράλληλα, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, σε όλες τις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού με προορισμό την Ελλάδα, τα πληρώματα θα καλωσορίσουν τους επιβάτες προσφέροντάς τους πασχαλινές λαμπάδες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ