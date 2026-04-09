Πύργος: Προσωρινά κρατούμενοι μία 18χρονη και ο σύντροφός της, για πρόκληση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης στο βρέφος της 18χρονης

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή Ηλείας, μία 18χρονη μητέρα και ο συνομήλικος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης στο βρέφος της 18χρονης, ηλικίας οκτώ μηνών.

Ειδικότερα, η μητέρα και ο σύντροφός της συνελήφθησαν χθες το βράδυ στον Πύργο, έπειτα από εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκδόθηκαν από τον ανακριτή Ηλείας.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, στις 16 Μαρτίου, διαπιστώθηκε, έπειτα από καταγγελία, ότι βρέφος οκτώ μηνών, έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι και ακολούθησε η πρώτη σύλληψη της 18χρονης, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση. Στη συνέχεια, το βρέφος διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Πύργου και κατόπιν μεταφέρθηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, Πατρών, με σκοπό τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως διαπιστώθηκε από τους γιατρούς, το βρέφος έφερε τραύμα στο πόδι, κάταγμα, καθώς και πολλαπλές δερματικές βλάβες, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του. Παράλληλα, κατά την εξέταση του βρέφους από ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών διαπιστώθηκε ότι έφερε παλαιά σωματική βλάβη, δαγκώματα που είχαν προκληθεί από άνθρωπο και εγκαύματα.

