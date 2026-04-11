Σάββατο, 11 Απριλίου 2026 14:28

Η ξεχωριστή Περιφορά του Επιταφίου μέσα στη θάλασσα, στο Τολό Αργολίδας

Premium Strom


Η περιφορά του Επιταφίου στο Τολό στην Αργολίδα το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, γίνεται μέσα σε ιδιαίτερα κατανυκτική ατμόσφαιρα με τον Επιτάφιο να μπαίνει μέσα στη θάλασσα, Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια της περιφοράς και όταν η πομπή φτάνει στην παραλία, οι νέοι του χωριού μεταφέρουν τον Επιτάφιο μέσα στη θάλασσα, ενώ τα κατακόκκινα βεγγαλικά του Συλλόγου των Αλιέων δίνουν ξεχωριστό τόνο. Το έθιμο του Επιταφίου στη θάλασσα αναβιώνει πολλά χρόνια και κρατάει από τότε που οι Κρήτες αποίκησαν την περιοχή φέρνοντας μαζί τους και το έθιμο αυτό, αποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο τιμές στη θάλασσα και ευλογώντας το υγρό στοιχείο που θρέφει ακόμα τους απογόνους των Κρητών, τους σημερινούς Τολιανούς. Εντυπωσιακή είναι η συμμετοχή του κόσμου και των τουριστών καθώς μια τεράστια πομπή συνοδεύει κάθε χρόνο την περιφορά του Επιταφίου.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία Κοινωνία
