Τραγωδία ανήμερα του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός και 3 τραυματίες μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων

Σύμφωνα με το thestival, το μεσημέρι της Κυριακής τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 88χρονος οδηγός του ενός οχήματος, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε η συνεπιβάτιδά του. Ελαφρύτερα τραυματίστηκαν οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα, ένας άνδρας και μία γυναίκα.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική λίγο μετά τις 14:00, με επτά πυροσβέστες και τρία οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των οδηγών. Ο 88χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ από το δεύτερο όχημα απεγκλωβίστηκε ο 66χρονος οδηγός.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.