Προκηρύχθηκε το βραβείο “Πολυδούρη”

Το βραβείο είναι ετήσιο, πανελλήνιο, απονέμεται στα «Πολυδούρεια» και για φέτος θα δοθεί στα (ΙΣΤ’) Πολυδούρεια. Η αίτηση συμμετοχής για το βραβείο πρέπει να συνοδεύεται από την ποιητική συλλογή, η οποία έχει εκδοθεί την προηγούμενη χρονιά της βράβευσης (για φέτος έκδοση μέχρι 31-12-2025) και κατατίθεται στη Γραμματεία της Κ.Ε «Φάρις» αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικά, στην διεύθυνση: Αθηνών 99 , Β΄ Κτίριο Νέου Δημαρχείου, (τηλ. 27213 60619-611 ) μέχρι την 17/08/2026, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, σε πέντε (5) αντίτυπα, με την ένδειξη «Για το Βραβείο Ποίησης Μ. Πολυδούρη». Η Επιτροπή, που θα κρίνει αυτές τις ποιητικές συλλογές και όσες κατά την κρίση της δεν έχουν τυχόν υποβληθεί (εάν οι υποβληθείσες δεν ικανοποιούν τα μέλη της Επιτροπής), είναι πενταμελής και συγκροτήθηκε με βάση τον Κανονισμό Θέσπισης Βραβείου Ποίησης «Μ. Πολυδούρη», ως εξής: Τον εκάστοτε Δήμαρχο Καλαμάτας ή ορισμένο εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο της Επιτροπής. Εναν Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με προτίμηση, καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας. Εναν εκπρόσωπο ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος από την Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ, ορισμένους με απόφαση Δ.Σ. Δύο εκπροσώπους, από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Μεσσηνίας, τον εκάστοτε Πρόεδρο και ένα μέλος από το ΔΣ του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας. Η Επιτροπή εφόσον κρίνει ότι οι υποβληθείσες συλλογές για το έτος 2025 δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια, διατηρεί το δικαίωμα, να μην απονείμει το βραβείο αντίστοιχα. Η προκήρυξη και η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας.