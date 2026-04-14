Θάνατος 19χρονης: Πρώην αρσιβαρίστας ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων (βίντεο)

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον μυστήριο θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Βίντεο καταγράφει τους δύο συλληφθέντες στην πλατεία, ενώ αναζητείται και τρίτο άτομο.

Ο μυστηριώδης θάνατος της 19χρονης στην Κεφαλονιά, η οποία βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τρίτης κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, έχει ντύσει στα “μαύρα” την τοπική κοινωνία, με τους δικούς της ανθρώπους να περιμένουν απαντήσεις.

Η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις για την υπόθεση. Πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα και έναν 22χρονο με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο».

Ο 26χρονος και ο 22χρονος μετέβησαν αυτοβούλως συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους στις Αρχές, και ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Κεφαλονιάς.

Σε βίντεο που ανέλυσαν οι αστυνομικοί, φαίνεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει την 19χρονη στην πλατεία όπου βρέθηκε να ψυχορραγεί, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός φίλου τους που διαφεύγει.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η νεαρή βγήκε για να διασκεδάσει και βρέθηκε ημιλιπόθυμη, σε άθλια κατάσταση, στην πλατεία, ενώ λίγη ώρα μετά εξέπνευσε στο νοσοκομείο του νησιού.

Πληροφορίες της εκπομπής “Live News” του MEGA αναφέρουν πως ο 26χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο της 19χρονης, πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε σταματήσει την ενασχόλησή του με το άθλημα. Για τα ακριβή αίτια του θανάτου έχουν παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.

Οι δηλώσεις του πατέρα και της μητέρας της 19χρονης

Ο πατέρας της 19χρονης, συντετριμμένος, μίλησε στην εκπομπή “Live News” του MEGA, λίγες ώρες μετά την απώλεια του παιδιού του, αναφέροντας: “Δεν ξέρω τι έγινε. “Έφυγε” ένα παιδί 2 μέτρα, 18,5 χρόνων. Μία θεά, μία κούκλα. Και την βρήκα πάνω στο “μάρμαρο” στο νοσοκομείο. Ούτε έπινε το παιδί μου, ούτε μέθαγε. Ήταν ένα παιδί με άριστες προδιαγραφές”.

Και πρόσθεσε για την υπόθεση: “Έγινε μία κλήση στο ΕΚΑΒ να πάνε στο γηροκομείο να πάρουν ένα άλλο περιστατικό. Ενώ πηγαίνανε στο γηροκομείο, είπανε αναβάλλεται το περιστατικό και να πάνε στην πλατεία του Αργοστολίου. Ήτανε στον δρόμο πεταμένο το παιδί μου, κάτω στον δρόμο, αλλά ήταν με τις αισθήσεις του ακόμα. Και αμέσως με πήραν τηλέφωνο και πήγα και το βρήκα πάνω στο “μάρμαρο” το παιδί μου”.

Από την πλευρά της, η μητέρα της 19χρονης ανέφερε: “Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω “Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς”. “Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου”, μου λέει. Μία φίλη της τώρα που είχανε παρέα, είχε γνωρίσει ένα αγόρι και αυτός πρέπει να της έδωσε τίποτα ναρκωτικά και την πέταξε. Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι ‘την έχουμε αφήσει’, λέει, “την έχουμε παρατήσει”. Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα ‘έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της’. Το παιδί το ΕΚΑΒ το βρήκε έξω από ένα σουβλατζίδικο”.

Και συμπλήρωσε: “Μου το έδειξε το μήνυμα, το διάβασα και μου λέει “τώρα πάω Αστυνομία να καταθέσω”. Τον ξέρω και της είχα πει “μωρέ παιδάκι μου”, της λέω, “δεν μου αρέσει αυτός”. “Αμάν μωρέ μαμά”, μου λέει “ό,τι κάνω στραβό το βλέπεις;” Της λέω “παιδάκι μου, δεν θέλω να σου χαλάω χατίρι”. Μου λέει “άσε με μωρέ μαμά. Όλα λάθος τα βλέπεις””.

