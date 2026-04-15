Καιρός: Κύμα αφρικανικής σκόνης σε όλη τη χώρα - Πότε υποχωρεί το φαινόμενο (βίντεο)

Η συννεφιά και το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού, τα οποία αναμένεται να επικρατήσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, το επεισόδιο σκόνης είναι μέτριας έντασης, ωστόσο εντυπωσιακή είναι η γεωγραφική του έκταση, η οποία φτάνει από την μία άκρη της χώρας έως την άλλη. Το φαινόμενο θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, καθώς και την Πέμπτη.

Οι βροχές που θα δούμε θα έχουν κατά τόπους χαρακτήρα και θα είναι ασθενείς, ενώ πρόκειται να εκδηλωθούν με τη μορφή «λασποβροχών», ως αποτέλεσμα της αφρικανικής σκόνης που θα κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα.

Από την Παρασκευή (17/4), ωστόσο, πρόκειται να δούμε σταδιακή βελτίωση του καιρού, με κύριο χαρακτηριστικό του βοριάδες, εντάσεως 7 με 8 μποφόρ, οι οποίοι θα συμβάλουν στην απομάκρυνση της σκόνης.

Το Σάββατο (18/4) ο καιρός θα είναι αισθητά βελτιωμένος με καθαρή ατμόσφαιρα και καλύτερη ποιότητα αέρα σε ολόκληρη τη χώρα, σηματοδοτώντας το τέλος του συγκεκριμένου επεισοδίου.