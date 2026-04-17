SOS για τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων που απέκτησαν εισοδήματα από ενοίκια – Τι αλλάζει (Βίντεο)

Νέα δεδομένα μπαίνουν στο «τραπέζι» για όσους απέκτησαν εισοδήματα από ενοίκια μέσα στο 2025 καθώς στο νέο έντυπο Ε2 θα ενσωματωθούν οι κωδικοί που οδηγούν σε μηδενισμό του φόρου για όσους.

Το έντυπο αυτό θα κληθούν να υποβάλουν φέτος περίπου 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Τα ποσά τα οποία δηλώνονται στο Ε2 μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1, όπου και φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές που ξεκινούν από 15% και φτάνουν έως 45%.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε σε σχετικό της ρεπορτάζ το πρωί της Παρασκευής 17/4 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» η Εφορία αναγνωρίζει ως δαπάνη το 5% των εσόδων από ενοίκια, το οποίο αφορά έξοδα όπως επισκευές, συντήρηση, ανακαινίσεις και άλλες λειτουργικές ανάγκες των ακινήτων. Στο ίδιο έντυπο δηλώνονται επίσης και τα ανείσπρακτα ενοίκια, δηλαδή ποσά που οι ιδιοκτήτες δεν κατάφεραν να εισπράξουν από τους μισθωτές.