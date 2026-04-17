Θανατηφόρο τροχαίο στο Τολό Αργολίδας: Συγκρούστηκαν δύο δίκυκλα – Νεκρός ο ένας αναβάτης (Βίντεο)

Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Τολό Αργολίδας, λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης 16 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο της περιοχής, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός -περίπου- 35 ετών αναβάτη.

Ο δεύτερος εμπλεκόμενος, ένας 16χρονος, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο σημείο της σύγκρουσης βρέθηκαν τυχαία δύο γιατροί οι οποίοι ήταν τουρίστες και επιχείρησαν να επαναφέρουν τον 35χρονο κάνοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου. Παρά τις προσπάθειές τους, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με το Argolida24.gr.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.