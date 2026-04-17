eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026 19:58

Εντοπίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά και συνελήφθη 41χρονος οδηγός με πλαστή άδεια ταξί

Γράφτηκε από την

Premium Strom

 

Στη σύλληψη ενός 41χρονου ημεδαπού προχώρησαν τις απογευματινές ώρες χθες στελέχη της Λιμενικής Αρχής Τζελέπη, στο πλαίσιο ελέγχων στον επιβατικό λιμένα του Πειραιά.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιβατηγό δημόσιας χρήσης όχημα (ταξί), ο οδηγός επέδειξε ειδική άδεια οδήγησης, η οποία κρίθηκε αμφιβόλου γνησιότητας. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πλαστό έγγραφο.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων 216 και 217 του Ποινικού Κώδικα περί πλαστογραφίας και πλαστογραφίας πιστοποιητικών.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση του πλαστού εγγράφου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις