Τροχαίο με νεκρή οδηγό στη Νεμέα - Το αυτοκίνητό της «καρφώθηκε» σε κολώνα

Τροχαίο με μία νεκρή οδηγό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Νεμέα όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε πάνω σε κολώνα φωτισμού.

Το τροχαίο στο 114ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης – Κορίνθου, στον κόμβο της Νεμέας, στοίχισε τη ζωή μίας γυναίκας ηλικίας περίπου 55 έως 60 ετών.

Παράλληλα, εξετάζεται αν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ήταν δικό της ή το είχε νοικιάσει.

Η άτυχη οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για τον απεγκλωβισμό της. Οι πυροσβέστες την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της.

Στη συνέχεια, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

