Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης μητέρας (βίντεο)

Τρίτο 24ωρο των ερευνών για τον εντοπισμό της 43χρονης μητέρας από το Ηράκλειο, η οποία εξαφανίστηκε την περασμένη Κυριακή.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή τις περιοχές από τις οποίες εκτιμάται ότι πέρασε η 43 χρονη, η οποία υπενθυμίζεται πως έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές Ηρακλείου, το πρωί της περασμένης Κυριακής και δεν επέστρεψε ποτέ.

Στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, συμμετέχει επιπλέον μια ομάδα ΕΜΟΔΕ και ένας σκύλος της Πυροσβεστικής.

Πάντως οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο, με την εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών, να συνδέεται ο θάνατος 40χρονου άνδρα που φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε χθες το απόγευμα και εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή, κοντά στο χωριό Προφήτης Ηλίας.

