Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026 14:21

Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή και εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτη στη Λιοσίων (βίντεο)

Premium Strom

Ελπιδοφόρα είναι τα νέα για τη 16χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά το περασμένο Σάββατο στη Λιοσίων, όταν παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα και ο οδηγός μαζί με τον συνεπιβάτη την εγκατέλειψαν στο οδόστρωμα.

Η νεαρή κοπέλα, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, αποσωληνώθηκε και παρουσιάζει σαφή σημάδια βελτίωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη αναπνέει πλέον χωρίς υποστήριξη, αναγνωρίζει τους γονείς της και έχει κινητικότητα, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό από τους γιατρούς.

Οι θεράποντες ιατροί είχαν ξεκινήσει από το πρωί τη διαδικασία σταδιακής αφύπνισής της, καθώς η διασωλήνωση κρίθηκε απαραίτητη λόγω των πολύ σοβαρών τραυμάτων που υπέστη από τη σφοδρή σύγκρουση.

Η νεαρή είχε εκτοξευθεί μέτρα μακριά από το σημείο πρόσκρουσης, με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στον θώρακα και την κλείδα, ενώ οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε αφαίρεση σπλήνα λόγω εσωτερικής αιμορραγίας.

Την ίδια ώρα, ο οδηγός της μηχανής έχει συλληφθεί, όπως και τρία ακόμη άτομα που φέρονται να προσπάθησαν να παραπλανήσουν τις Αρχές σχετικά με τις συνθήκες του τροχαίου.

Πηγή: ertnews.gr

