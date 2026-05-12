Τίμησαν την Ελληνίδα μητέρα

Την Ελληνίδα μητέρα τίμησε για άλλη μια χρονιά το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας, την Κυριακή 10 Μαΐου, πραγματοποιώντας από κοινού με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού την καθιερωμένη αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φλαρίου.

Στη συνέχεια, το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας βράβευσε για την προσφορά τους στον θεσμό της οικογένειας, την ανατροφή των παιδιών και τη διατήρηση των κοινωνικών αξιών δύο πολύτεκνες μητέρες: τη Σοφία Κατράνη, μητέρα 6 παιδιών, και τη Σταυρούλα Αλειφέρη, μητέρα 4 παιδιών. Η συγκινητική απονομή των τιμητικών πλακετών στις δύο μητέρες πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Λυκείου, παρουσία των οικογενειών τους. Ακολούθησαν ευχές προς όλες τις μητέρες για χρόνια πολλά, υγεία, αγάπη και δύναμη, με αναγνώριση του πολύτιμου ρόλου τους στην οικογένεια και την κοινωνία.