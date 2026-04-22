Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη που αγνοούνταν (Βίντεο)

Σήμερα το μεσημέρι (22/4) φέρεται να εντοπίστηκε νεκρή η σορός της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου στην Κρήτη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το cretalive.gr, η 43χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο πίσω κάθισμα, κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ερευνών στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Η Αγία Βαρβάρα, είναι ο τόπος καταγωγής του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας, ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης, είχε εντοπιστεί νεκρός στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία. Μάλιστα εκεί έχει προγραμματιστεί να γίνει αύριο Πέμπτη (23/4) η κηδεία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αγία Βαρβάρα, δεν είχε μπει, τις προηγούμενες ημέρες στο κάδρο των ερευνών, και τα βλέμματα ήταν στραμμένα μέχρι τώρα στην «περιοχή των Αθανάτων» καθώς εκεί είχε βρεθεί την Κυριακή ο 39χρονος και είχε φύγει με ταξί, αφού είχε ατύχημα με τη μηχανή του.

Σύμφωνα με το Mega, η άτυχη γυναίκα, αφού εντοπίστηκε νεκρή, διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Ο χώρος όπου εντοπίστηκε η γυναίκα, έχει αποκλειστεί και δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανένας, μέχρι να φτάσει στο σημείο κλιμάκιο της Σήμανσης και ιατροδικαστής. Παράλληλα δημιουργείται ένα ακόμα μπλόκο σε μεγαλύτερη απόσταση, προκειμένου να γίνεται αυστηρός έλεγχος όσων επιχειρούν να πλησιάσουν τον τόπο της τραγωδίας.

