Τιμήθηκε η ιστορική μάχη των Ελλήνων στο Λεβίδι Αρκαδίας

Τις εκδηλώσεις οργάνωσε ο δήμος της Τρίπολης, το δημοτικό συμβούλιο και το κοινοτικό συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Λεβιδίου. Στα δρώμενα, συνέβαλαν και διάφορα τοπικά σωματεία και σύλλογοι. Έγιναν λαικοί αγώνες δρόμου, πραγματοποιήθηκαν παραδοσιακοί χοροί, τελέστηκαν επιμνημόσυνες δεήσεις, κατατέθηκαν στεφάνια, διεξήχθη μεγάλη λαμπαδηφορία, τελέστηκε δοξολογία. Επίσης, εκφωνήθηκε πανηγυρικός λόγος, ενώ, μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη παρέλαση.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή και ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής. Φέτος, οι εκδηλώσεις ήταν εμπλουτισμένες και αναβαθμισμένες. Ο καλός καιρός, έδωσε το δικαίωμα σε πολλούς κατοίκους της περιοχής, να συμμετάσχουν σ’ αυτά. Η μάχη του Λεβιδίου, ήταν η πρώτη, νικηφόρα μάχη των Ελλήνων, γύρω απ’ την Τριπολιτσά. Στριφτόμπολας, Πετμεζαίοι, Σολιώτης και Καρασπύρος ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές των Ελλήνων. Οι Έλληνες, μετά την μάχη στο Λεβίδι, κράτησαν τις θέσεις τους και μπόρεσαν και επαναλειτούργησαν το στρατόπεδο της Πιάνας. Επίσης, μπόρεσαν και έφτιαξαν και άλλα στρατόπεδα, αυτά στο Βαλτέτσι και στο Χρυσοβίτσι. Λίγο μετά ήρθε και άλλη μεγάλη νίκη στο Βαλτέτσι.

