Προθεσμία μέχρι τις 15 Ιουνίου για τα ακαθάριστα οικόπεδα (βίντεο)

Tις κύριες αλλαγές που εισάγονται για τις υποχρεώσεις καθαρισμού οικοπεδικών χώρων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, την προληπτική πυροπροστασία, καθώς και τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών παραθέτει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε χθες.

Η ΚΥΑ εξειδικεύει τις διατάξεις του ν. 4662/2020 με τις κύριες αλλαγές που εισάγονται με το νόμο 5281/2026 (Α' 28) και θέτει, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, «σαφείς κανόνες για την πρόληψη πυρκαγιών, ενισχύοντας τον έλεγχο, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς».

Όσον αφορά τον καθαρισμό των οικοπέδων και τις προθεσμίες, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές ακινήτων υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των οικοπέδων και εκτός σχεδίου με κτίσμα, καθώς και ακάλυπτων χώρων από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, καθώς και στη συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (έως 31 Οκτωβρίου).

Οι υποχρεώσεις αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Υποβολή δήλωσης καθαρισμού

Σχετικά με την δήλωση του καθαρισμού , όπως ορίζεται από την ΚΥΑ , μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν έως τις 15 Ιουνίου υπεύθυνη δήλωση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου https://akatharista.apps.gov.gr . Προβλέπεται επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ, δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας.

