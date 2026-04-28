Επίθεση στον ΕΦΚΑ: Εντοπίστηκε στην Πάτρα ο 89χρονος με καταγωγή από Μεσσηνία (βίντεο)

Συνελήφθη έπειτα από σχεδόν έξι ώρες αναζητήσεων, ο 89χρονος που άνοιξε πυρ το πρωί της Τρίτης στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο, δίπλα στον σταθμό των ΚΤΕΛ στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε στην κατοχή του και δεύτερο όπλο, ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο.

Νωρίτερα, η ανιψιά του είχε επικοινωνήσει με τις αρχές όταν αντιλήφθηκε ότι ο ηλικιωμένος ήταν ο θείος της. Αξίζει να σημειωθεί πως η καταγωγή του 89χρονου είναι από χωριό της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να ανέφερε, ο θείος της είχε εκφράσει στο παρελθόν απειλές ότι θα προχωρούσε σε πράξεις βίας, αποδίδοντας την οργή του στο γεγονός ότι δεν του είχε αποδοθεί η σύνταξη.

Φέρεται να είχε εμμονή με τη διαδικασία και να κατηγορούσε επανειλημμένα υπηρεσίες και δικαστικές αρχές για καθυστερήσεις.

Είχε προειδοποιήσει ότι θα «σκοτώσει ανθρώπους» χωρίς όμως να προσδιορίζει συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η κατάθεσή της, σε συνδυασμό με στοιχεία από τον οδηγό ταξί που τον μετέφερε, βοήθησαν τις αρχές στην ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Είχε σχεδιάσει τη διαφυγή του

Ο 89χρονος φαίνεται να είχε οργανώσει τη διαφυγή του καθώς είχε κλείσει ραντεβού με οδηγό ταξί δύο ημέρες πριν το περιστατικό.

Ιδιαίτερα σημαντική για τις έρευνες είναι η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον 89χρονο το πρωί της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε επικοινωνήσει μαζί του δύο ημέρες νωρίτερα, κλείνοντας συγκεκριμένο ραντεβού για τη μεταφορά του από την κατοικία της ανιψιάς του στα Κάτω Πατήσια προς το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα την περιοχή του Κεραμεικού.

Ο 89χρονος φαίνεται ότι είχε άριστη γνώση στη χρήση όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν κατείχε νόμιμα όπλα, γεγονός που υποδηλώνει εξοικείωση τόσο με τη λειτουργία όσο και με τον χειρισμό τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατοχή των όπλων αυτών είχε ανακληθεί και τα όπλα είχαν κατασχεθεί από τις αρχές, μετά από παλαιότερο εγκλεισμό του σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

