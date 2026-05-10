Λέσβος: Έκαψαν το αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων

Έκαψαν το αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων Καμένο βρήκε σήμερα το πρωί το αυτοκίνητο του ο Ηλίας Ψυρούκης στην Αγιάσο Λέσβου που έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης ζώων και μη τήρησης της νομοθεσίας από τις αρμόδιες αρχές.

Πριν από δύο εβδομάδες και πάλι είχε βανδαλιστεί το αυτοκίνητο του, ενώ έχει καταθέσει στις αρχές στοιχεία για τις απειλές που δέχεται εδώ και καιρό με αφορμή τις καταγγελίες του.

Συγκεκριμένα είχε καταθέσει στον εισαγγελέα στοιχεία και βίντεο για κακοποίηση αλόγων κατά τη διάρκεια πανηγυριών εν διαμέσου σπασμένων γυαλιών ποτού και μουσικής στη διαπασών. Η διεκδίκηση στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ζώα, μεταφράστηκε με προσπάθεια παρεμπόδισης των εθίμων του τόπου, ωστόσο η κακοποίηση ζώων ποτέ δεν αποτελούσε μέρος των εθίμων. Παλαιότερα τα ζώα συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και στα πανηγύρια ως μέσο μεταφοράς του αναβάτη τους και όχι ως μέρος της χορευτικής φιγούρας, ανάμεσα σε σπασμένα μπουκάλια και ποτό.

Ο Ηλίας Ψυρούκης αποφάσισε να επιστρέψει πριν από δύο χρόνια στη γενέτειρα του και να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα, έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη επιστημονική πορεία στις διαστημικές τεχνολογίες, ενώ το 2021 αποτέλεσε μέλος της λίστας Forbes 30 under 30 Greece 2021. Στον τόπο του αποφάσισε να ενεργεί σύμφωνα με το τι προβλέπει ο νόμος και βρέθηκε αντιμέτωπος με στεγανά των κλειστών κοινωνιών.

