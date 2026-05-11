Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση η 28χρονη – Για ενδοοικογενειακή βία μιλούν τα παιδιά (βίντεο)

Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή Παντάνασσα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη, ενώ ο 30χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύμα στον αυχένα. Όπως ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου, η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Οι αστυνομικοί περιμένουν να μπορέσει να επικοινωνήσει ώστε να δώσει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Παρ’ όλα αυτά, οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η 28χρονη.

Το χρονικό του περιστατικού

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, περίπου στις 17:20, όταν η οικογένεια αναχώρησε από το σπίτι της με όχημα τύπου βαν, προκειμένου να μεταβεί στο Ηράκλειο, όπου ο 30χρονος διατηρεί επιχείρηση εστίασης. Μέσα στο όχημα βρίσκονταν και τα τρία από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 7 ετών, 4 ετών και μόλις 3 μηνών.

Περίπου είκοσι λεπτά αργότερα, ο 30χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την πεθερά του, αναφέροντας – σύμφωνα με πληροφορίες – πως είχε συμβεί τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην αναχώρηση και την κλήση αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας των Αρχών.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε τραυματισμένη η γυναίκα βρίσκεται σε αγροτική περιοχή χωρίς κάμερες ασφαλείας ή αυτόπτες μάρτυρες, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την έρευνα.

Τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές

Ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε πως η 28χρονη βρέθηκε εκτός του οχήματος ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει, εξαιτίας προβλήματος στη θέση του συνοδηγού. Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχουν ευρήματα που δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με τον ισχυρισμό του.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στη χειρολαβή της θέσης του συνοδηγού, στη συρόμενη πίσω πόρτα αλλά και στο εσωτερικό του οχήματος. Επιπλέον, βρέθηκε σπασμένος προφυλακτήρας μέσα στο βαν, παρότι – σύμφωνα με τις πληροφορίες – το όχημα δεν έφερε ζημιές όταν ξεκίνησε η διαδρομή.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω αλκοτέστ ότι ο 30χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ όπως προέκυψε δεν διέθετε και άδεια οδήγησης.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα: αν προηγήθηκε καβγάς μέσα στο όχημα, αν η γυναίκα ωθήθηκε εκτός του αυτοκινήτου ή αν πρόκειται για τροχαίο που προκλήθηκε λόγω της κατάστασης μέθης του οδηγού.

Καταθέσεις από τα παιδιά παρουσία παιδοψυχολόγου

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις αναφορές για όσα φέρεται να είπε το 7χρονο παιδί της οικογένειας. Οι αστυνομικοί αναμένεται να λάβουν κατάθεση από τα δύο μεγαλύτερα παιδιά παρουσία παιδοψυχολόγου, καθώς θεωρείται πιθανό να είδαν τι συνέβη.

Οι μαρτυρίες τους εκτιμάται πως θα είναι καθοριστικές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς στο σημείο δεν υπήρχαν κάμερες ή αυτόπτες μάρτυρες.

