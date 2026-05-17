Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ομιλία Μητσοτάκη (βίντεο)

Μόνο οι εκλογές μπορούν να δώσουν τη λύση, υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας: «για να εκφράσουν οι πολίτες στην κάλπη την πραγματική άποψη που έχουν για την επταετή διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος κ. Τσουκαλάς, είπε ότι ο πρωθυπουργός δεν πείθει πλέον κανέναν, είναι καθρέπτης της δικής του πολιτικής.

«Ο πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια, που δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμευση των θεσμών, που δηλώνει σοκαρισμένος με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, που τον πιάνει το παράπονο με την έλλειψη στέγης και τα έχει βάψει μαύρα με τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα, δεν πείθει πλέον κανέναν. Αυτός είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής. Σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον. Λες και δεν είναι εκείνος που κυβερνούσε επτά χρόνια και κατέστησε την Ελλάδα ουραγό των διεθνών και τεχνολογικών εξελίξεων. Αντί λοιπόν να κάνει copy paste δηλώσεις της Χίλαρι Κλίντον για να βάλει ψεύτικα διλήμματα, ας προκηρύξει εκλογές για να δει ποια είναι η πραγματική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική του. Επτά χρόνια είναι αρκετά», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

«Καθημερινά παλεύουμε ενάντια και στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για να φύγει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αλλά το κρίσιμο κατά τη γνώμη μας δεν είναι να κάτσει στο σβέρκο του λαού ένας άλλος Μητσοτάκης, είτε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είτε από τα άλλα παλιά και δοκιμασμένα ή αυτά που παρουσιάζονται ως νέα κόμματα δήθεν ότι θα σώσουν το λαό μας», σχολίασε η Παρασκευή Δάγκα εκ μέρους του ΚΚΕ.

