Νέα αποχή των δικηγόρων της Τριφυλίας

Η απόφαση αυτή πάρθηκε σε χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και όπως τονίζεται: «αποφάσισε την αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους και διαμαρτύρεται για μία ακόμα φορά λόγω του κυβερνητικού εμπαιγμού και στην απόρριψη από την κυβέρνηση του πάγιου αιτήματος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για:

Α) Τη μη αύξηση του ορίου απαλλαγής Φ.Π.Α. για εισοδήματα άνω των 10.000,00 ευρώ, τη στιγμή που σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όριο αυτό υπερβαίνει τις 30.000,00 ευρώ. Πάγιο αίτημα και διεκδίκηση του δικηγορικού σώματος αποτελεί η μείωση του Φ.Π.Α. στις δικαστηριακές υπηρεσίες και η αύξηση του ορίου απαλλαγής Φ.Π.Α. από 10.000,00 σε 25.000,00 ευρώ, η μόνη μνημονική δέσμευση που δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα!

Τυχόν επιχείρημα ότι δεν υπάρχει ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος, έρχεται σε αντίθεση με τις διακηρύξεις περί πλεονάσματος δισεκατομμυρίων ευρώ. Καλούμε δε όλους τους φορείς των ελευθέρων επαγγελματιών, επιστημόνων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ενώσουν τη φωνή τους μαζί μας και να εντείνουν τις παρεμβάσεις τους για επίτευξη του κοινού, παγίου και δίκαιου αιτήματός μας.

Β) Τη μη ικανοποίηση του παγίου αιτήματος για την υποχρεωτική παράσταση των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους αγοραστές σε συμβόλαια, σε αγορές ακινήτων και κινητών μεγάλης αξίας (πλοία και αεροσκάφη). Πρέπει να καταστεί κατανοητό προς όλους ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε οποιαδήποτε αύξηση των ελαχίστων αμοιβών των δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια παρά μόνο υπό την προϋπόθεση της αύξησης του ορίου απαλλαγής από Φ.Π.Α. για εισοδήματα πάνω από 25.000,00 ευρώ ή υπό την προϋπόθεση της υποχρεωτικής παράστασης των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους αγοραστές σε συμβόλαια, σε αγορές ακινήτων και κινητών μεγάλης αξίας (πλοία και αεροσκάφη).

Στην αποχή μας αυτή συμμετέχουν δυναμικά και οι συνάδελφοι δικηγόροι των Δικηγορικών Συλλόγων Καλαμάτας, Σπάρτης και Γυθείου.

Μετά την κρισιμότατη Ολομέλεια της Άμφισσας (29-30-31 Μαΐου) την οποία και θα απασχολήσουν τα ως άνω κρίσιμα θέματα, θα επανεξεταστεί η στάση μας».

Κ.Μπ.