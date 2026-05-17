Ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών στον Δήμο Μεγαλόπολης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1,15 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η δράση εντάσσεται στην προτεραιότητα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την κοινωνική ένταξη, την αντιμετώπιση της φτώχειας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης στον Δήμο Μεγαλόπολης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, καθώς και σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες.

Μέσα από την υλοποίηση της πράξης προβλέπεται η παροχή γενικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας, η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Παράλληλα, επιδιώκεται η δημιουργία ενός πιο συνεκτικού πλαισίου κοινωνικής προστασίας και πρόληψης στην περιοχή της Μεγαλόπολης.

Η ένταξη της πράξης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για έναν δήμο που βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταλιγνιτικής μετάβασης, καθώς οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι δομές στήριξης αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας.