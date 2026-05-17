Eurovision 2026: Η θέση που θα έπαιρνε η Ελλάδα, αν ψήφιζε μόνο το κοινό

Ο Akylas κατέλαβε την 10η θέση στη φετινή Eurovision εκπροσωπώντας την Ελλάδα, με το τραγούδι του “Ferto” να συγκεντρώνει συνολικά 220 βαθμούς, 147 από το κοινό και 73 από τις κριτικές επιτροπές.

Μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού ωστόσο, στέφθηκε -για πρώτη φορά στην ιστορία της- η Βουλγαρία, με την εκρηκτική Dana και το “Bangaranga”.

Παρά την έντονη υποστήριξη των στοιχηματικών και το μεγάλο buzz γύρω από την εμφάνισή του, η νίκη αποδείχθηκε αδύνατη.

Τα στοιχήματα απέτυχαν πλήρως, αφού το θεωρητικά αδιαφιλονίκητο φαβορί, η Φινλανδία, περιορίστηκε μόνο στην 6η θέση.

Πώς διαμορφώθηκαν όμως οι βαθμολογίες του κοινού και ποια θα ήταν η κατάταξη αν η πρωτιά κρίνονταν αποκλειστικά από το televoting;

Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη βαθμολογία, η Ελλάδα θα έπαιρνε την 6η θέση.

Αναλυτικά η κατάταξη του televoting

Βουλγαρία 312

Ρουμανία 232

Ισραήλ 220

Μολδαβία 183

Ουκρανία 167

Ελλάδα 147

Ιταλία 147

Φινλανδία 138

Αυστραλία 122

Αλβανία 85

Δανία 73

Κροατία 71

Σερβία 52

Κύπρος 34

Νορβηγία 19

Πολωνία 17

Σουηδία 16

Γαλλία 14

Λιθουανία 12

Τσεχία 9

Μάλτα 8

Αυστρία 5

Ηνωμένο Βασίλειο 0

Γερμανία 0

Βέλγιο 0

Πώς ψήφισε το κοινό της Ελλάδας

Στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026, η ψηφοφορία του ελληνικού κοινού (televoting) επιβεβαίωσε κάποιες παραδοσιακές αγάπες, αλλά έδειξε και στήριξη στα μεγάλα φαβορί της βραδιάς.

Για άλλη μια φορά, το κοινό στην Ελλάδα έδωσε την κορυφαία βαθμολογία στην Κύπρο, στηρίζοντας την Αντιγόνη και το “Jalla”.

Οι Έλληνες τηλεθεατές χάρισαν το 10άρι στην Dara από τη Βουλγαρία, η οποία τελικά σήκωσε και το τρόπαιο.

Η Αλβανία και η Ρουμανία βρέθηκαν πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού (8 και 6 βαθμούς αντίστοιχα).

Η Φινλανδία, παρόλο που θεωρούνταν ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί του τελικού και τερμάτισε στην 6η θέση γενικής κατάταξης, δεν κατάφερε να αποσπάσει ούτε έναν βαθμό από το ελληνικό κοινό (αλλά ούτε και από την ελληνική κριτική επιτροπή).

Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα, που προβλήθηκε από την ΕΡΤ στο κλείσιμο της μουσικής βραδιάς, το ελληνικό κοινό μοίρασε τους βαθμούς του ως εξής:

12 Κύπρος

10 Βουλγαρία

8 Αλβανία

7 Ιταλία

6 Ρουμανία

5 Ισραήλ

4 Μολδαβία

3 Αυστραλία

2 Γαλλία

1 Κροατία

Πηγή: news247.gr