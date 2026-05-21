14ο Regional Growth Conference: Ο Πτωχός για τη σημασία της Πολιτικής Συνοχής

Ο περιφερειάρχης χαρακτήρισε την Πολιτική Συνοχής βασικό εργαλείο αποκέντρωσης και μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, επισημαίνοντας ότι η επόμενη προγραμματική περίοδος πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, με πολιτικές που θα ενισχύουν την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βιωσιμότητα. Ο Δημήτρης Πτωχός αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην υλοποίηση σημαντικών έργων και επενδύσεων στην Πελοπόννησο, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια κινείται με συνέπεια ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες, παρά τους θετικούς οικονομικούς δείκτες, κάνοντας λόγο για κοινωνικές και δημογραφικές πιέσεις που παραμένουν έντονες. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για πιο ευέλικτες και αποτελεσματικές διαδικασίες στο νέο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής. Όπως ανέφερε, η πολυπλοκότητα στις εγκρίσεις, στις αδειοδοτήσεις και γενικότερα στη διαχείριση των έργων λειτουργεί συχνά ανασταλτικά στην ταχύτητα υλοποίησης επενδύσεων και στην απορρόφηση πόρων. Για τον λόγο αυτό έθεσε ως βασικό ζητούμενο την απλοποίηση του συστήματος διακυβέρνησης και την ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης η Ειρήνη Βλαχάκη από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Παναγιώτης Πανταζάτος από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ελευθερία Φτακλάκη από την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Αγγελική Καραλή.