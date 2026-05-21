Θετική εξέλιξη για Μπούκα και Μαυρομμάτι: Περιβαλλοντική έγκριση για την πολεοδόμηση

Περιβαλλοντική έγκριση των προς πολεοδόμηση περιοχών ΠΟΕ1 (Μαυρομματίου) και Μπούκας του Δήμου Μεσσήνης, δόθηκε από τον γενικό διευθυντή περιβαλλοντικής πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας Κωνσταντίνο Δημόπουλο.

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος μίλησε για “πολύ θετική εξέλιξη της προσπάθειας της δημοτικής αρχής τα 3 τελευταία χρόνια”, για άκρως αναπτυξιακό ζήτημα και για δικαίωση.

Παρατήρησε ότι “από τον Ιούλιο του 2023 έχουν γίνει τα 3 από τα 4 βήματα που απαιτούνται και απομένει η μελέτη πολεοδόμησης” και πως “έχουμε εγκεκριμένες χρήσεις γης, γενική κατοικία με ειδικές χρήσεις”. Σημείωσε ότι “δίνει προοπτική για την ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Στην απόφαση περιβαλλοντικής έγκρισης σημειώνεται:

“Το προτεινόμενο σχέδιο εφαρμόζεται στις περιοχές ΠΟΕ1 και Μπούκα της Δημοτικής Κοινότητας

Μεσσήνης, όπως αυτές προτείνονται στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Μεσσήνης (ΦΕΚ 304/ΑΑΠ/2009).

Η ΠΟΕ1 χωροθετείται ανατολικά του οικισμού Μαυρομματίου και βόρεια της πόλης της Μεσσήνης, ενώ η περιοχή της Μπούκας εντοπίζεται νοτιοδυτικά της πόλης, ανατολικά της οδού Μπούκα – Μεσσήνη, περιβάλλει το δασύλλιο της Μπούκας και εκτείνεται τόσο ανατολικά όσο και βορειοδυτικά αυτού.

Η προς πολεοδόμηση περιοχή ΠΟΕ1 έχει συνολική έκταση περίπου 129,25 στρέμματα. Από την έκταση αυτή εξαιρείται το κοιμητήριο Μαυρομματίου, επιφάνειας 69,50 στρεμμάτων, με αποτέλεσμα η καθαρή προς πολεοδόμηση έκταση να ανέρχεται σε περίπου 59,74 στρέμματα.

Η προς πολεοδόμηση περιοχή της Μπούκας έχει συνολική έκταση περίπου 317,40 στρέμματα.

* Σκοπός – στόχοι του σχεδίου:

Με το Γ.Π.Σ. καθορίστηκαν Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης – Περιοχές Επεκτάσεων (ΠΟΕ). Ειδικότερα, στην περιοχή μελέτης το εγκεκριμένο ΓΠΣ προβλέπει: 1) Οικιστική επέκταση ανατολικά του οικισμού του Μαυρομματίου, ως επέκταση του οικισμού (ΠΟΕ1). 2) Οικιστική ανάπτυξη για Β΄ Κατοικία στην παράκτια περιοχή της Μπούκας (ΠΟΕ5), ανατολικά της οδού Μπούκα – Μεσσήνη, η οποία περιβάλλει το δασύλιο της Μπούκας και εκτείνεται ανατολικά μέχρι τη Ζώνη αναζήτησης ΠΕΡΠΟ Τουρισμού – Αναψυχής. 3) Οικιστική ανάπτυξη για Β΄ Κατοικία στην παράκτια περιοχή της Μπούκας, δυτικά της οδού Μπούκα – Μεσσήνη, βορειοδυτικά του δασύλιου της Μπούκας και ανατολικά του σχεδίου, σύμφωνα με το από 24-08-1882 Βασιλικό Διάταγμα «Περί συστάσεως συνοικισμού εν τη παραλία Μεσσήνης του Δήμου Παμίσου» (ΦΕΚ 93/1882). Οι υπ’ αρ. (2) και (3) περιοχές προς πολεοδόμηση αποτελούν ενιαία έκταση, η οποία εφεξής αναφέρεται ως «Μπούκα». Το σχέδιο αφορά την πολεοδόμηση των δύο ως άνω περιοχών, ΠΟΕ1 και «Μπούκα».

* Προτεινόμενοι όροι δόμησης και για τις δύο περιοχές:

Αρτιότητα: 500 τ.μ. Πρόσωπο: 15 μ. Κάλυψη : 40%. Συντελεστής δόμησης: 0,35. Επιτρεπόμενο ύψος: 7,50 μ. + 1,50 μ. Στέγη”.

Ο Δήμος Μεσσήνης ως αρχή σχεδιασμού οφείλει να προβεί, εντός 10 ημερών από την

παραλαβή της παρούσας, σε δημοσιοποίησή της για την ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με την

παράγραφο 9γ του άρθρου 5 της κ.υ.α. 107017/2006 (ΦΕΚ Β’ 1225), όπως ισχύει και να αποστείλει στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ τα αποδεικτικά διενέργειας της ανωτέρω δημοσιοποίησης”.

Γ.Σ.