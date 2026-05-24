Άστατος ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα – Αναλυτική πρόγνωση (Βίντεο)

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα αφορούν κυρίως στις πιο ορεινές, ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και δευτερευόντως σε περιοχές πεδινές ή παραθαλάσσιες.

Από την Πελοπόννησο τη Στερεά Ελλάδα, ακόμα και την κεντρική Εύβοια, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, περιμένουμε αυτόν τον καιρό, ιδιαιτέρως από το μεσημέρι έως το απόγευμα, αυτές τις μπόρες ή και τις τοπικές καταιγίδες.

Στα Δωδεκάνησα, κυρίως γύρω από τη Ρόδο ή και στη Ρόδο, περιμένουμε επίσης κάποιες τοπικές βροχές.

Οι θερμοκρασίες στους 26-30 στα βορειοηπειρωτικά τμήματα, στους 26-29 στα υπόλοιπα κεντρικά και Νότια Ηπειρωτικά, στους 28, στα Επτάνησα, στους 24-28 και στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου.

Για την περιοχή της Αττικής, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια το μεσημέρι όμως και το απόγευμα κυρίως θα πυκνώσουν οι νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-28 βαθμούς Κελσίου.

Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες στις γύρω ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16-26 βαθμούς Κελσίου.

