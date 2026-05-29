Θεσσαλονίκη: Ξέχασαν 17χρονη ΑμεΑ επί δύο ώρες μέσα σε λεωφορείο – Δύο συλλήψεις για έκθεση ανηλίκου

Δύο άτομα συνελήφθησαν μετά την καταγγελία 52χρονης για έκθεση ανηλίκου εις βάρος εργαζομένων κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, αναφορικά με περιστατικό που σημειώθηκε με την 17χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε η 52χρονη, χθες το απόγευμα, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με ΑμεΑ, προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της.

Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο, το οποίο θα τη μετέφερε στον τελικό προορισμό της. Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει επί περίπου δύο ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπευθύνους της μεταφοράς.

Μετά την αστυνομική έρευνα συνελήφθησαν ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου και μία 46χρονη συνοδός, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ