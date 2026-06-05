Σήμερα η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο Εφετείο

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου καλείται σήμερα να καθίσει ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετη κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καλλιτέχνη προσδιορίστηκε για σήμερα μετά από τρεις αναβολές που έχουν δοθεί στην εκδίκασή της.

Ο Λιγνάδης τον Ιούλιο του 2022 καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών καθώς κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (4 προς 3) για τους βιασμούς δύο 17χρονων, στην Αθήνα και στην Επίδαυρο, το 2015.

Ο καλλιτέχνης αθωώθηκε από το ΜΟΔ για άλλους δύο βιασμούς, ενός 16χρονου και ενός ενήλικα άντρα ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο.

Με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι ελεύθερος με όρους καθώς του είχε δοθεί αναστολή στην έφεση.

Για την υπόθεση είχε παραμένει προσωρινά κρατούμενος 17 μήνες.

Το Εφετείο καλείται να κρίνει σχεδόν από το μηδέν την υπόθεση του ηθοποιού, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να τύχει αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης με μεγαλύτερη ποινή, από αυτήν της πρώτης δίκης.

Και αυτό γιατί πλην της έφεσης του ίδιου του κατηγορούμενου, το ΜΟΕ καλείται να κρίνει και την έφεση που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών.

Η Εισαγγελία εφετών ζητά να επανεξεταστεί η αθωωτική απόφαση για την υπόθεση του 16χρονου . Ζητά επίσης να αξιολογήσουν οι δικαστές του ΜΟΕ το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Λιγνάδη το οποίο κατά την εισαγγελική έφεση είναι χαμηλό σε σχέση με την «απαξία και την βαρύτητα της πράξης, της βλάβης που προξένησε στα θύματα» .

ΑΠΕ-ΜΠΕ