Επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, κατά τη συνάντησή τους, εξήρε την πολυσχιδή ειρηνευτική διακονία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών κρίσεων στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα απέστειλε σαφή μηνύματα για την ανάγκη πανορθόδοξης ενότητας. «Οι κατά τόπους αδελφές Ορθόδοξες Εκκλησίες, εν ομονοία και συμπνοία μετά του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου, της πρωτευθύνου και πρωτοθρόνου Εκκλησίας, σύμφωνα με την κανονική παράδοση και τα θεσπίσματα των Οικουμενικών Συνόδων της Ορθοδοξίας, καλούμεθα να διακονήσουμε και να διαφυλάξουμε την ενότητα των κατά τόπους Εκκλησιών, να διευκολύνουμε τον διάλογο και να συμβάλλουμε στην κοινή μαρτυρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας απέναντι στα μεγάλα ζητήματα του καιρού μας», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος. Επιπλέον, επισήμανε ότι «Η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της ελληνικής κυβερνήσεως, σε συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος, για τους κληρικούς που διακονούν στις κοινότητες της Ομογένειας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Πρόκειται για μία ενέργεια η οποία αναγνωρίζει εμπράκτως την καθοριστική συμβολή του εφημεριακού κλήρου στη διατήρηση της πνευματικής ζωής των κοινοτήτων του εξωτερικού, στην καλλιέργεια της ορθόδοξης συνείδησης και στη διαφύλαξη των άρρηκτων δεσμών του απανταχού Ελληνισμού με την πατρίδα και την παράδοσή του».

Από την πλευρά του, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για τη θερμή υποδοχή και υπογράμμισε ότι η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελεί ζωτική δύναμη για το σύνολο της Ορθοδοξίας, ενώ σημείωσε ότι ήταν, είναι και θα είναι τροφός όχι μόνο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αλλά όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών και Πατριαρχείων. Εξάλλου, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για το ενδιαφέρον υπέρ του Παναγίου Τάφου και των αγίων προσκυνημάτων με την επιχορήγηση υποτροφιών. «Δι' ημάς η Εκκλησία της Ελλάδος είναι η τροφός των Ορθοδόξων Εκκλησιών και Πατριαρχείων, διότι από τους κόλπους της αναδείχθηκαν Πατριάρχες, Ιεράρχες, θεολόγοι και πνευματικοί πατέρες, οι οποίοι στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας στα πέρατα της οικουμένης. Κατά δε τα έτη της πρωθιεραρχικής Υμών διακονίας, Μακαριώτατε, επιδείξατε εκκλησιαστικό φρόνημα, σύνεση και σταθερή μέριμνα για τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Εκκλησίας, αναλαμβάνοντας το βάρος της ευθύνης με διάκριση, πραότητα και αφοσίωση στην αποστολή της», σημείωσε ο Πατριάρχης και συμπλήρωσε: «Επιτρέψατε δε εις ημάς να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για το επιδεικνυόμενο ενδιαφέρον υπέρ του Παναγίου Τάφου, δηλαδή των προσκυνημάτων και του χριστεπωνύμου ημών αραβοφώνου ποιμνίου, μέσω της χορήγησης υποτροφιών, αλλά και της συμπαράστασης προς τον ενταύθα Έξαρχό μας, Οσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο».

ΑΠΕ - ΜΠΕ