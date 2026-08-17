IRIS: Πότε οι μεταφορές χρημάτων θεωρούνται δωρεά

Στα «ψιλά γράμματα» κρύβεται το ενδεχόμενο φορολόγησης έως και 40% του χαρτζιλικιού που δίνουν οι γονείς στα παιδιά μέσω IRIS όταν δεν είναι ξεκάθαρη η περιγραφή της αιτιολογίας για τη μεταφορά χρημάτων.

Μετά τη σύγχυση των τελευταίων ημερών, η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει τα πράγματα, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων δεν μπαίνουν από μόνες τους στο φορολογικό «μικροσκόπιο».

Το ημερήσιο όριο μεταφορών με IRIS για ιδιώτες έχει ανέβει από τα 500 στα 1.000 ευρώ

Στο στόχαστρο μπορούν να μπουν επαναλαμβανόμενες μεταφορές με σταθερή συχνότητα και κυρίως όταν αφορούν ίδια και μεγάλα ποσά.

Οι μεταφορές με IRIS

Αναλυτικότερα, όταν πρόκειται για μικρά ποσά που καλύπτουν καθημερινές ανάγκες, η ΑΑΔΕ δεν τα αντιμετωπίζει ως χρηματική δωρεά.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται κάθε τέτοια μεταφορά να συνοδεύεται από δήλωση δωρεάς στην εφαρμογή myPROPERTY.

Όμως, οι φορολογούμενοι που δωρίζουν χρήματα σε συγγενείς ή ακόμη και φίλους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δωρεές χρημάτων έως 800.000 ευρώ προς πρόσωπα που ανήκουν στην α΄ κατηγορία, δηλαδή τέκνα, σύζυγοι, γονείς, εγγόνια, είναι αφορολόγητες, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος και υποβάλλεται η σχετική δήλωση. Για ποσά που υπερβαίνουν τις 800.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 10%.

Οι δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY, ενώ σε επόμενο στάδιο ακολουθεί έλεγχος της συναλλαγής από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα.

Σε περίπτωση που η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή και ο φορολογούμενος δεν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η Εφορία προχωρεί στην επιβολή φόρου χωρίς να λαμβάνει υπόψη το αφορολόγητο ποσό. Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ της χρηματικής γονικής παροχής ή δωρεάς με συντελεστή 10%, 20% ή 40%, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας.

Σε περίπτωση μεταφοράς χρηματικού ποσού σε κοινό λογαριασμό του τέκνου ή δωρεοδόχου με τρίτο πρόσωπο, η αποδεδειγμένη χρήση του ποσού από το τέκνο ή τον δωρεοδόχο και όχι από το τρίτο πρόσωπο αποτελεί αντικείμενο ελέγχου. Εάν αποδειχθεί ότι το ποσό χρησιμοποιήθηκε από το τρίτο πρόσωπο, επιβάλλεται φόρος δωρεάς.

Η αιτιολογία

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην αιτιολογία που συνοδεύει κάθε τραπεζική μεταφορά ή μεταφορά μέσω IRIS. Θα πρέπει να αποφεύγονται ασαφείς αιτιολογίες και να αναγράφεται ξεκάθαρα ο πραγματικός λόγος της συναλλαγής.

Η αιτιολογία μπορεί να μην αποτελεί από μόνη της απαλλαγή από τον φόρο, αλλά βοηθά στην τεκμηρίωση της συναλλαγής και στην απόδειξη της πραγματικής αιτίας για την οποία μεταφέρθηκαν τα χρήματα.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Ιανουάριο τα όρια συναλλαγών μέσω IRIS έχουν αυξηθεί. Το ημερήσιο όριο για τους ιδιώτες έχει ανέβει από τα 500 στα 1.000 ευρώ, τόσο για μεταφορές μεταξύ φυσικών προσώπων όσο και για πληρωμές προς επαγγελματίες, ενώ το μηνιαίο πλαφόν διαμορφώνεται στις 5.000 ευρώ.

Πηγή: www.in.gr