Φωτιά στα Πηγαδάκια Αρκαδίας

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Πηγαδάκια Αρκαδίας το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:15 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Τρίπολης.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρίπολης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Πηγή: www.news247.gr