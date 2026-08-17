Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου – Πού εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα

Κρούσματα λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας έχουν καταγραφεί με τον απολογισμό των θυμάτων να έχει ήδη φτάσει τους εννέα νεκρούς, όσους είχαν καταγραφεί συνολικά σε ολόκληρη την περσινή περίοδο.

Η επιτήρηση για τη φετινή περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς ο ιός εμφανίζεται κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες και μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών.

125 κρούσματα

Σύμφωνα με την Ματίνα Παγώνη στην χώρα μας έχουμε, από την αρχή της σεζόν, περίπου 125 κρούσματα με αρκετούς διασωληνωμένους.

«Έχουμε αρκετά περιστατικά στα νότια προάστια» είπε η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και συνέχισε: «Το 1% είναι όσοι νοσηλεύονται με εγκεφαλίτιδα και μηνιγγίτιδα, και είναι όσοι είναι άνω των 60 ετών με υποκείμενα νοσήματα».

Συνέστησε «λίγο περισσότερο προσοχή από όλους μας» και τόνισε ότι η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται έως τις 15 με 20 Σεπτεμβρίου.

Από την πλευρά της η καθηγήτρια Θεοδώρα Ψαλτοπούλου ανέφερε ότι το 70% των κρουσμάτων είναι στην Αττική.

«Τα βαριά περιστατικά εντοπίζονται στους δήμους: Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Αγίας Παρασκευής και Σπάτα, Μαρκόπουλο, Παλλήνης» υπογράμμισε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας.

Το χρονικό σημείο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η εποχική έξαρση του ιού κορυφώνεται συνήθως από το δεύτερο μισό του Αυγούστου έως τις αρχές ή τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Πηγή: in.gr