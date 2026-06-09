Διπλό έγκλημα στην Αιγιάλεια: Η μητέρα του 26χρονου έδωσε μάχη με τον δολοφόνο (βίντεο)

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το διπλό έγκλημα στην περιοχή του Λόγγου Αιγιαλείας, όπου εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, σε λίμνη αίματος, μία 54χρονη γυναίκα και ο γιος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα και ο 26χρονος φέρουν φέρουν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο δεύτερος φέρει και τραύμα από αεροβόλο.

Η ΕΛ.ΑΣ εκτιμά ότι πρώτα ο δράστης χτύπησε τον 26χρονο στο κεφάλι με το όπλο και μετά τον μαχαίρωσε.

Η μητέρα του βρέθηκε νεκρή έξω από το δωμάτιο, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Τα τραύματα είναι αμυντικά στα χέρια του θύματος, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι είδε τον δράστη να σκοτώνει τον γιο της, πήγε να παρέμβει και ο δράστης τη σκότωσε.

Στο επίκεντρο των ερευνών ο σύντροφος της 54χρονης

Την Αστυνομία κάλεσε στις 12 το μεσημέρι γείτονας που τον ειδοποίησε 65χρονος Ιταλός -σύντροφος της 54χρονης- ότι εντόπισε νεκρά τα δύο άτομα.

Ο ιατροδικαστής που μετέβη στο σημείο διαπίστωσε, ωστόσο, ότι ήταν νεκροί από νωρίς, περίπου στις 6-7 το πρωί, και ο σύντροφος που προσήχθη και εξετάζεται ως ύποπτος ήταν στο σπίτι όλη αυτή την ώρα αλλά σε άλλο χώρο του σπιτιού, όπως ισχυρίστηκε.

Είπε, δε, ότι δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό.

Από τους αστυνομικούς βεβαίως αυτός ο ισχυρισμός δεν έχει γίνει αποδεκτός. Στον χώρο δεν βρέθηκε κάποιο μαχαίρι δίπλα τους, ωστόσο έχουν κατασχεθεί από την Ασφάλεια όλα τα μαχαίρια της κουζίνας που ήταν καθαρά, όπως και ένα μαχαίρι που βρέθηκε καρφωμένο έξω σε γλάστρα, το οποίο δεν είχε ίχνη αίματος.

Θα εξεταστούν όλα στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., αφού πιθανόν το όργανο του διπλού εγκλήματος καθαρίστηκε μετά την πράξη. Ο 65χρονος Ιταλός μοιραία ανακρίνεται ως ο βασικός ύποπτος, ενώ μέχρι στιγμής αρνείται την εμπλοκή του.

Πηγή: news247.gr