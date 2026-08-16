Προσωρινός ανάδοχος για το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Προσωρινό μειοδότη για το έργο λειτουργικής αναβάθμισης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ, πρόκειται να αναδείξει η Δημοτική Επιτροπή τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στη 1 το μεσημέρι.

Η κατάθεση προσφορών για το έργο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 10 του μήνα, χθες έγινε η αποσφράγιση και διαπιστώθηκε πως κατατέθηκε μία προσφορά, της εταιρείας Γεννάτος, με έκπτωση 1%.

Η επιτροπή διαγωνισμού επιτάχυνε τις διαδικασίες, έλεγξε όλα τα στοιχεία της προσφοράς, διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα “δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά” είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη κι “επομένως η προσφορά του οικονομικού φορέα γίνεται αποδεκτή”. Και εισηγείται στη Δημοτική Επιτροπή η εταιρεία να αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία Γεννάτος είναι ο ανάδοχος, που υλοποιεί τα πρώτα δύο έργα αναβάθμισης του Σταδίου.

Το έργο που δημοπράτησε και πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος, είναι το τρίτο έργο που πραγματοποιείται για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου, ώστε η ΠΑΕ Καλαμάτα να μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως έδρα, για τους αγώνες της στη Superleague την αγωνιστική περίοδο 2026 – 27. Τα άλλα δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ, έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται με εργολαβίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στόχος είναι και τα τρία έργα να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και η ΠΑΕ Καλαμάτα να αγωνιστεί στο Στάδιο, το αργότερο τον Νοέμβριο.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου του Δήμου είναι 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026-2030 (υποπρόγραμμα Β’ Τομέα Αθλητισμού).

Κατά την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου λειτουργικής αναβάθμισης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας από τη Δημοτική Επιτροπή, όσον αφορά τα έργα που θα γίνουν από την εργολαβία του Δήμου, αναφέρθηκε:

“Με την πάροδο όλων αυτών των ετών από την κατασκευή του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, παρατηρούνται εκτεταμένες φθορές και προβλήματα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του σταδίου, όπως: στην υγρομόνωση της οροφής των κερκίδων, στις τοιχοποιίες των αποδυτηρίων και των λοιπών χώρων, στα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα, στις Η/Μ εγκαταστάσεις, στα δάπεδα στα καθίσματα των κερκίδων, τα οποία είναι κατεστραμμένα / σπασμένα, σε ποσοστό πάνω από το 50% στα μεταλλικά διαχωριστικά κιγκλιδώματα των κερκίδων, κλπ.

Επιπροσθέτως, λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων - προδιαγραφών των UEFA, FIFA, ΕΠΟ και Superleague, μετά την αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών, θα πρέπει να εκτελεσθούν: εργασίες διαμόρφωσης νέων αποδυτηρίων, ιατρείων, wc κοινού, αίθουσας Τύπου κλπ. κάτω από την νότια κερκίδα, εργασίες διαμόρφωσης νέων wc κοινού κάτω και εξωτερικά από την βόρεια κερκίδα. μεταλλικά διαχωριστικά κιγκλιδώματα περιμετρικά των κερκίδων, μεταλλικά διαχωριστικά κιγκλιδώματα στον περιβάλλοντα χώρο, για την οριοθέτηση των χρήσεων.

Για τους παραπάνω λόγους στην παρούσα μελέτη προβλέπονται εκτεταμένες παρεμβάσεις οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας να αναβαθμιστεί ώστε να πληροί απαιτούμενες προδιαγραφές UEFA, FIFA, ΕΠΟ και Superleague”.

Γ.Σ.

(Φωτογραφία αρχείου)