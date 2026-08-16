Αιμοδοσία και ενημέρωση για δωρεά μυελού των οστών στην Καλαμάτα

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται στην Καλαμάτα την Κυριακή 30 Αυγούστου, στο πλαίσιο του προγράμματος Allwyn Care και σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από την Bloode, την Κυριακή 30 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος του Νοσοκομείου και την κάλυψη αναγκών ασθενών που χρειάζονται μετάγγιση.

Παράλληλα, στις 29 και 30 Αυγούστου, η Choose Life θα βρίσκεται στον ίδιο χώρο, πραγματοποιώντας δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη δωρεά μυελού των οστών.

Ειδικότερα η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και την Κυριακή 30 Αυγούστου από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη διαδικασία και, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού των οστών.