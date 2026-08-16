Θέατρο και μουσική στην Αρχαία Μεσσήνη

Τρεις διαφορετικές δράσεις περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα του πολυθεματικού φεστιβάλ «MESSENE ENCOUNTERS 2026 - Από τα Ιθωμαία στο Βίωμα», που θα πραγματοποιηθούν στην Αρχαία Μεσσήνη και συνδυάζουν το θέατρο, τη μουσική και τη βιωματική εμπειρία.

«Ορνιθες» του Αριστοφάνη από το Θ.Ε.Μ.

Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στο Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης, το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης παρουσιάζει την εφηβική παραγωγή του με την κλασική κωμωδία του Αριστοφάνη «Ορνιθες», σε μετάφραση Θρασύβουλου Σταύρου και σκηνοθεσία Ελένης Ευταξοπούλου.

Η παράσταση αποτελεί το επιστέγασμα της δημιουργικής πορείας της Εφηβικής Ομάδας Θεατροπαιχνιδιών του Θ.Ε.Μ. και φέρνει στη σκηνή ένα από τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, μέσα από τη φρέσκια ματιά των νέων ανθρώπων. Με σεβασμό στο πρωτότυπο έργο, αλλά και με σύγχρονη σκηνική προσέγγιση, οι νεαροί ηθοποιοί αναδεικνύουν το χιούμορ, τη φαντασία και τη διαχρονική δύναμη της αριστοφανικής σάτιρας. Οι «Ορνιθες» παραμένουν ένα έργο εξαιρετικά επίκαιρο. Η αναζήτηση μιας ιδανικής πολιτείας γίνεται αφορμή για έναν διαχρονικό προβληματισμό γύρω από την εξουσία, την ανθρώπινη φιλοδοξία και την ανάγκη για έναν δικαιότερο κόσμο. Στη σκηνική ανάγνωση της Εφηβικής Ομάδας, οι ήρωες ξεκινούν με την ελπίδα να δημιουργήσουν μια κοινωνία απαλλαγμένη από τα λάθη του παρελθόντος, όμως η ίδια η δύναμη της εξουσίας δοκιμάζει τις αξίες και τα ιδανικά τους. Με χιούμορ, μουσικότητα, φαντασία και συλλογικότητα, η παράσταση συνομιλεί με τα ερωτήματα του σήμερα και καλεί το κοινό να αναλογιστεί αν είναι δυνατόν να αλλάξει ο κόσμος χωρίς να αλλοιωθούν οι αξίες που ενέπνευσαν αυτή την αλλαγή. Παράλληλα, η παραγωγή αναδεικνύει τον ουσιαστικό παιδαγωγικό ρόλο του θεάτρου. Μέσα από τη δημιουργική διαδικασία, οι νέοι συμμετέχοντες καλλιεργούν τη συνεργασία, την υπευθυνότητα, τη φαντασία και την καλλιτεχνική έκφραση, αποδεικνύοντας ότι το θέατρο αποτελεί έναν ζωντανό χώρο μάθησης, δημιουργίας και ενεργού συμμετοχής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία – Μουσική Επιμέλεια: Ελένη Ευταξοπούλου. Μετάφραση: Θρασύβουλος Σταύρου. Ενδυματολόγος – Κοστούμια: Δέσποινα Μακαρούνη. Φωτισμός – Ηχητικά: Ανδρέας Χήνης, Παναγιώτης Παπαζερβέας. Βίντεο: Σταύρος Αρβανίτης. Φωτογράφιση: Γιώργος Κωνσταντακόπουλος. Προβολή & Social Media: Χρυσαυγή Καφόπουλου. Σχεδιασμός αφίσας: Νάσια Κουζή. Επιμέλεια αφίσας: Μαρία Αγγελική Βασιλαδιώτη. Παίζουν (αλφαβητικά): Αγγελοπούλου Ευθυμία, Αναγνώστου Ζέτα, Ανδριανοπούλου Ελεάννα, Αθανασοπούλου Ελευθερία, Αθανασόπουλος Χριστόφιλος, Γκαργκούλα Άσπασία Μαρία, Καλοφωλιάς Φώτης, Καπράλου Κατερίνα, Κουζή Νάσια, Λαμπροπούλου Ντένια, Λιανός Αλέξανδρος, Μαρκάτσελης Ηλίας, Παπαδοπούλου Φωτεινή, Σαμπαζιώτη Κωνσταντίνα, Σταθοπούλου Βενετία Κωνσταντίνα, Τσιμπούρης Βασίλης, Τσοπανάκης Γεώργιος, Χαριτοπούλου Όλγα.

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης πραγματοποιεί το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Μεσσήνης, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Σαν άλλοι έφηβοι»

Την Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 5.30, στους χώρους του Γυμνασίου, της Παλαίστρας και του Σταδίου της Αρχαίας Μεσσήνης, θα πραγματοποιηθεί η πρωτότυπη site-specific δράση «Σαν άλλοι έφηβοι», μια δραματοποιημένη βιωματική περιήγηση που μεταμορφώνει τον αρχαιολογικό χώρο σε ένα ζωντανό πεδίο εμπειρίας, γνώσης και συμμετοχής.

Η δράση προσκαλεί το κοινό να εγκαταλείψει τον ρόλο του απλού θεατή και να γίνει ενεργός συμμέτοχος σε ένα ταξίδι στον χρόνο, ανακαλύπτοντας την καθημερινότητα των νέων της αρχαίας Μεσσήνης. Μέσα από αφηγήσεις, βιωματικές στάσεις και επιδείξεις αρχαίων αγωνισμάτων, αναδεικνύεται το ιδεώδες της καλοκαγαθίας, όπου η σωματική άσκηση, η πνευματική καλλιέργεια και η κοινωνική συμμετοχή αποτελούσαν αδιαχώριστες έννοιες. Η περιήγηση ξεκινά από το Γυμνάσιο, τον σημαντικότερο χώρο εκπαίδευσης των νέων πολιτών της αρχαίας πόλης. Εκεί παρουσιάζεται ο ρόλος του ως κέντρου άθλησης, παιδείας και κοινωνικής διαμόρφωσης, ενώ οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τις αξίες που χαρακτήριζαν την εκπαίδευση των εφήβων στην αρχαιότητα. Στη συνέχεια, η δράση μεταφέρεται στην Παλαίστρα, όπου πραγματοποιείται σύντομη ξενάγηση στους λειτουργικούς της χώρους. Στον αυθεντικό χώρο της Παλαίστρας, ο Αθλητικός Παλαιστικός Σύλλογος Μεσσηνίας «Αριστόδημος» παρουσιάζει επίδειξη αρχαίας πάλης και παγκρατίου από δύο αθλητές, αναδεικνύοντας την τεχνική, την πειθαρχία και το ήθος των αρχαίων αθλητών. Την παρουσίαση επιμελείται ο προπονητής του συλλόγου Γιώργος Ευθυμιάδης, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στην ελευθέρα πάλη, ομοσπονδιακός προπονητής, βαλκανιονίκης και πρωταθλητής Ελλάδας, με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της αγωνιστικής πάλης. Η δράση κορυφώνεται στο Στάδιο της Αρχαίας Μεσσήνης, όπου πραγματοποιείται μια συμβολική αναβίωση των Ιθωμαίων, των ιστορικών αγώνων της αρχαίας Μεσσήνης. Ο «Σύλλογος Αθλουμένων Μεσσήνης» παρουσιάζει αγωνίσματα που διεξάγονταν στην αρχαιότητα στον ίδιο χώρο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία του αθλητικού ιδεώδους. Οι επισκέπτες θα παρακολουθήσουν συμβολικές αναπαραστάσεις: Αγώνα δρόμου ενός σταδίου. Αγώνα δρόμου δύο σταδίων. Δόλιχο (αγώνα αντοχής δέκα σταδίων. Λιθοβολία (ρίψη βαριάς πέτρας). Ακοντισμό. Αλμα εις μήκος άνευ φοράς. Η δράση δεν αποτελεί μια απλή ιστορική αναπαράσταση, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού, εκπαίδευσης και συμμετοχής, μέσα από την οποία οι επισκέπτες καλούνται να βιώσουν τον αρχαιολογικό χώρο ως έναν τόπο που εξακολουθεί να αφηγείται ιστορίες, να εμπνέει και να συγκινεί.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Αθλητικός Παλαιστικός Σύλλογος Μεσσηνίας «Αριστόδημος». Προπονητής: Γιώργος Ευθυμιάδης, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ομοσπονδιακός προπονητής, βαλκανιονίκης και πρωταθλητής Ελλάδας. «Σύλλογος Αθλουμένων Μεσσήνης». Υπεύθυνοι δράσης: Πουλάκος Ιωάννης (Προέδρος Σ.Α.Μ.). Πατρινιός Γιάννης (4 φορές Πανελληνιονίκης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Προπονητής αγωνιστικού τμήματος Σ.Α.Μ.). Πουλάκου Ελευθερία ( Πανελληνιονίκης, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Προπονήτρια ακαδημιών Σ.Α.Μ.. Παναγιωτόπουλος Χρήστος (Πανελληνιονίκης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής). Κορδονούρη Μαρία (Γραμματέας Σ.Α.Μ.), Ψαλλίδας Γιώργος, Ζερβάκος Νίκος, Χούλιαρης Μιχάλης, Δουρούμη Αντζελα (Τα Μέλη του ΔΣ Σ.Α.Μ.). Τη διοργάνωση της εκδήλωσης πραγματοποιούν ο Σύλλογος Αθλουμένων Μεσσήνης, ο Αθλητικός Παλαιστικός Σύλλογος Μεσσηνίας «Αριστόδημος» και το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης «Εθελοντισμός για Όλους», σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Μεσσήνης, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΛύρΑυλος : «3000 χρόνια Ελληνική Μουσική»

Την Τρίτη 25 Αυγούστου, στις 8 μ.μ. στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, το διακεκριμένο μουσικό σύνολο ΛύρΑυλος παρουσιάζει τη μοναδική συναυλία «3000 χρόνια Ελληνική Μουσική», ένα μουσικό ταξίδι που αναδεικνύει τη διαχρονική συνέχεια της ελληνικής μουσικής παράδοσης από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία που συνδυάζει την καλλιτεχνική δημιουργία με την ιστορική έρευνα. Είκοσι αυθεντικά ανακατασκευασμένα αρχαία και νεότερα μουσικά όργανα ζωντανεύουν επί σκηνής, δημιουργώντας ένα μοναδικό ηχητικό τοπίο που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν και αποκαλύπτει τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχαίους ελληνικούς ύμνους, μελοποιημένη ποίηση της Σαπφούς και του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, καθώς και σύγχρονες μουσικές δημιουργίες αποδοσμένες με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα των αρχαιοελληνικών οργάνων. Οι ερμηνείες συνοδεύονται από σύντομες ιστορικές αναφορές και παρουσιάσεις των οργάνων, προσφέροντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία που συνδυάζει μουσική, ιστορία και πολιτισμό. Η συναυλία αποτελεί μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του φεστιβάλ και πραγματοποιείται σε έναν χώρο ιδιαίτερου συμβολισμού, την Αρχαία Μεσσήνη, εκεί όπου η μουσική, η ποίηση και το θέατρο αποτελούσαν αναπόσπαστα στοιχεία της δημόσιας ζωής και της παιδείας. Με τη βαθιά γνώση της αρχαίας ελληνικής μουσικής και την πολυετή έρευνά του, ο ΛύρΑυλος έχει παρουσιάσει συναυλίες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε σημαντικά φεστιβάλ, αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάδοση της μουσικής κληρονομιάς του ελληνικού πολιτισμού. Τα μέλη του ΛύρΑυλου: Μιχάλης Στέφος: τραγούδι, λύρα, άσκαυλος, κογχύλι, τύμπανο, σάλπιγγα. Σοφία Κραββαρίτη: τραγούδι, κρουστά, κρητική λύρα. Κώστας Λάιος: λύρες, πανδουρίδα, βιολί. Μυρσίνη Βεστάκη: λύρα, βιολί, φλάουτα με ράμφος, τύμπανο. Παναγιώτης Στέφος: λύρα, κίθαρις, αυλός, σύριγξ, ενορχηστρωτική επιμέλεια, έρευνα και ανακατασκευή αρχαίων μουσικών οργάνων. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης πραγματοποιούν ο δήμος Μεσσήνης, το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης «Εθελοντισμός για Ολους», σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.