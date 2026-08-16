Ο Επιτάφιος της Παναγίας στα Λέϊκα Καλαμάτας (φωτογραφίες)

Με την παρουσία πλήθους πιστών, από την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, τιμήθηκε η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον ομώνυμο ενοριακό Ιερό Ναό της συνοικίας των Λεΐκων της Καλαμάτας.

Το απόγευμα του Σαββάτου τελέσθηκε ο μεθέορτος εσπερινός, προεξάρχοντος του Πρωτοσύγκελλου της Ιεράς ΜητρόποληςΜεσσηνίας, Αρχιμανδρίτης Φιλίππου Χαμαργιά, πλαισιωμένου υπό του Αρχιερατικού Επιτρόπου Καλαμάτας Αρχιμανδρίτη Χριστοφόρου Νταμάτη, των Αρχιμανδριτών Ειρηναίου Γκουγκούνη, Αλεξίου Σαραντόπουλου και Νεοφύτου Σαχλά και του Πρωτοπρεσβυτέρου Αθανασίου Σιψά.

Πριν το τέλος του εσπερινού εψάλησαν τα Εγκώμια της Παναγίας και εν συνεχεία λιτανεύθηκε το Ιερό Κουβούκλιο του Επιταφίου, με τη συνοδεία του ιερού κλήρου και του λαού και πολλών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Στη σύντομη προσλαλιά του ο π. Φίλιππος τόνισε πως “Η Παναγία μας δίνει ένα μήνυμα μέσα από την σημερινή εορτή της Κοιμήσεως Της. Ότι όταν ζούμε κατά Χριστόν τότε ο θάνατος μεταβάλλεται σε Κοίμηση”.

Τέλος, μετέφερε τις ευχές του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους άρχοντες για την παρουσία τους και συνεχάρη τον εφημέριο της ενορίας π. Γεώργιο Κωνσταντακόπουλο για την άψογη διοργάνωση της πανηγύρεως.