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Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026 09:43

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 57χρονο μοτοσικλετιστή στον Άγιο Δημήτριο (βίντεο)

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Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 57χρονο μοτοσικλετιστή στον Άγιο Δημήτριο (βίντεο)

Navarino Agora

Μία ακόμη τραγωδία γράφτηκε τα ξημερώματα στην άσφαλτο όπου ένας αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του καθώς συγκρούστηκε με ένα φορτηγό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα όταν ο 57χρονος μοτοσικλετιστής κινούμενος επί της οδού Αττάλου και στρίβοντας στην οδό Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Ο άτυχος αναβάτης της μηχανής, υπάλληλος του δήμου Αγίου Δημητρίου, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Πηγή: ertnews.gr

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