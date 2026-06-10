Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 57χρονο μοτοσικλετιστή στον Άγιο Δημήτριο (βίντεο)

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα όταν ο 57χρονος μοτοσικλετιστής κινούμενος επί της οδού Αττάλου και στρίβοντας στην οδό Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.
Ο άτυχος αναβάτης της μηχανής, υπάλληλος του δήμου Αγίου Δημητρίου, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.
Πηγή: ertnews.gr