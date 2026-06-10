Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 57χρονο μοτοσικλετιστή στον Άγιο Δημήτριο (βίντεο)

Μία ακόμη τραγωδία γράφτηκε τα ξημερώματα στην άσφαλτο όπου ένας αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του καθώς συγκρούστηκε με ένα φορτηγό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα όταν ο 57χρονος μοτοσικλετιστής κινούμενος επί της οδού Αττάλου και στρίβοντας στην οδό Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Ο άτυχος αναβάτης της μηχανής, υπάλληλος του δήμου Αγίου Δημητρίου, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Πηγή: ertnews.gr