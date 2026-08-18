Ταλαιπωρία για επιβάτες πτήσης Καλαμάτα - Μπέργκαμο

Πολύωρη ταλαιπωρία σήμερα για περίπου 120 άτομα που επρόκειτο να ταξιδέψουν αεροπορικώς από Καλαμάτα για Μπέργκαμο με πτήση της Ryanair.

Και αυτό γιατί ενώ αρχικά επρόκειτο η πτήση να απογειωθεί στις 9:50 το πρωί λόγω τεχνικών ζητημάτων το αεροσκάφος έμεινε καθηλωμένο στο έδαφος και οι επιβάτες αναγκάστηκαν να περιμένουν στο Αεροδρόμιο “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος” όλη την ημέρα. Η αναχώρηση πήγαινε από αναβολή σε αναβολή μέχρι που η ενημέρωση αυτή τη στιγμή είναι ότι θα αναχωρούσαν στις 11:15 το βράδυ!

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι οι δεκάδες επιβάτες της πτήσης, ανάμεσά τους οικογένειες με παιδιά βιώνουν έντονη ταλαιπωρία χωρίς να έχουν σαφή εικόνα για την εξέλιξη του ταξιδιού τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών ενημερώθηκαν ότι κατά την άφιξη του αεροσκάφους από το Μπέργκαμο διαπιστώθηκε ότι είχαν μπει πουλιά στον κινητήρα και ότι για να απογειωθεί για το επόμενο ταξίδι έπρεπε να έρθει ειδικό τεχνικό συνεργείο.

Σε αυτή την περίπτωση εύλογο είναι το ερώτημα, γιατί δεν έχει βρεθεί άλλη λύση για το ταξίδι τους και χρειάζεται να περιμένουν τόσες ώρες καθηλωμένοι στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας και με τις αποσκευές να έχουν φορτωθεί στο αεροσκάφος.