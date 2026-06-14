Παράταση έως τις 22 Ιουνίου για τα ακαθάριστα οικόπεδα (Bίντεο)

Πήρε παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, και πλέον οι πολίτες έχουν περιθώριο έως και τις 22 Ιουνίου για να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως λίγα 24ωρα προτού λήξει η σχετική προθεσμία έχουν δηλωθεί στην σχετική πλατφόρμα 340.000 καθαρισμένα οικόπεδα, όταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι οι δηλώσεις είχαν φτάσει τις 500.000.

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