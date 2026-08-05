Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Μεσσηνία

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.
Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2026 08:59
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη ΜεσσηνίαΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για τη Μεσσηνία, προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας (www.civilprotection.gr).
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