Πανελλήνιες: Μέχρι την Τρίτη θα παραμείνει ανοικτή η πλατφόρμα για αποτελέσματα μέσω SMS

Μέχρι την Τρίτη αναμένεται να παραμείνει λειτουργία η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, που ενεργοποιήθηκε χθες, Τρίτη 16/6 και μέσω της οποίας οι υποψήφιοι των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με γραπτό μήνυμα (SMS) τα αποτελέσματά τους.

Η υπηρεσία θα παραμείνει διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους έως και τις 23 Ιουνίου 2026 και αφορά τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν άμεσα στο κινητό τους τόσο για τις βαθμολογίες που θα συγκεντρώσουν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα όσο και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα επιτύχουν την εισαγωγή τους.

Πώς πραγματοποιείται η εγγραφή στην πλατφόρμα

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα αρχικά γράμματα, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου.

Έπειτα απαιτείται η καταχώριση αριθμού κινητού τηλεφώνου, τον οποίο οι χρήστες μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλεται στο δηλωμένο κινητό τηλέφωνο ένας μοναδικός κωδικός επιβεβαίωσης (OTP), ο οποίος πρέπει να εισαχθεί στην πλατφόρμα.

Ενημέρωση και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελεσμάτων

Η υπηρεσία έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

Επίσης, οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτελεσμάτων του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και από τους πίνακες ανακοινώσεων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ