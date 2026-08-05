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Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2026 17:30

Μεσσηνία: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ανοιχτό Θέατρο Μηλέας

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Μεσσηνία: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ανοιχτό Θέατρο Μηλέας

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Την παράσταση stand-up comedy «Εξωγήινος - Η επιστροφή» θα παρουσιάσει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας την Παρασκευή, στις 9.30 μ.μ., στο Ανοιχτό Θέατρο Μηλέας στη Δυτική Μάνη.

«Ο Τσούβι επιστρέφει με ένα εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ… Το Tsouvelas II προσγειώνεται, αψηφώντας τη βαρύτητα της καθημερινότητας και σκορπίζει διαστημικό γέλιο… Ανακαλύψτε τον πλανήτη Τσούβι και το σύμπαν που βρίσκεται στη δική του διάσταση. Ατάκες, πρόζα και αυτοσχεδιασμοί με γήινους και “εξωγήινους” χαρακτήρες, σε ένα stand-up comedy 90 λεπτών… ή μήπως παραπάνω (;;), μιας και το απρόβλεπτο είναι πλέον προβλέψιμο… Το διαστημόπλοιο της κωμωδίας θα τα δώσει όλα επί σκηνής», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η προπώληση γίνεται μέσω more.com. Η γενική είσοδος κοστίζει 16€.

 

Κατηγορία Εκδηλώσεις
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