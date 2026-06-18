Μίνα Καραμήτρου: Στο νοσοκομείο η δημοσιογράφος μετά από έκρηξη κλιματιστικού

Μια σοβαρή περιπέτεια πέρασε η γνωστή αστυνομική ρεπόρτερ και παρουσιάστρια του Open, Μίνα Καραμήτρου, η οποία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Metropolitan ύστερα από έκρηξη κλιματιστικής μονάδας.

Οπως αναφέρει το newsbomb.gr το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά το τέλος της εκπομπής «10 Παντού», που συμπαρουσιάζει με τον Νίκο Στραβελάκη. Ήταν γύρω στη 1 το μεσημέρι, όταν η Μίνα Καραμήτρου βγήκε στον αύλειο χώρο του καναλιού, έξω από την αίθουσα σύνταξης, για να πάρει λίγο αέρα. Τίποτα δεν προμήνυε τον εφιάλτη που θα ζούσε.

Της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, ενώ αμέσως κλήθηκε και έφθασε στις εγκαταστάσεις στο Κορωπί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη Μίνα Καραμήτρου και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Metropolitan. Εκεί είχαν ειδοποιηθεί οι γιατροί και την περίμεναν. Με το που έφτασε, αμέσως την παρέλαβαν και την υπέβαλαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Όπως διαπιστώθηκε, έφερε σοβαρό τραυματισμό στο χέρι αλλά και στο ένα πόδι, καθώς και εκδορές σχεδόν σε όλο το σώμα. Αμεσα στο πλευρό της έσπευσαν μέλη της οικογένειάς της και συνάδελφοί της, όπως ο Νίκος Στραβελάκης, που δεν εμφανίστηκε χθες στη ραδιοφωνική εκπομπή του στον Real FM.

Να σημειωθεί πως η παρουσιάστρια θα δώσει σήμερα κανονικά το «παρών» στην εκπομπή της.