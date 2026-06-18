Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό αγοράκι 1,5 έτους - Είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Τραγική κατάληξη είχε η μάχη που έδινε ένα αγοράκι ηλικίας μόλις 1,5 έτους από την Πάτρα, καθώς σήμερα έχασε τη ζωή του έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία.

Το παιδί αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα. Ακολούθως μεταφέρθηκε στην Πάτρα, όπου παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα νοσηλευόμενο στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να το κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, το μικρό παιδί δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε σήμερα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, αλλά και όλους όσοι γνώριζαν τη δύσκολη δοκιμασία που περνούσε εξαιτίας των προβλημάτων υγείας του.